- Oni predstavljaju to potpuno drugačije nego što odgovara realnosti i kao posledica toga jeste i jedan od ovih zahteva u Istanbulu, koji se pojavio sa ukrajinske strane. U njemu piše da Ukrajina zahteva od Rusije da joj se vrate sva oteta deca. To je jedna nebuloza i laž od strane Zapada, koja je forsirana dve godine – to da Rusija uzima decu Ukrajini, po tim teritorijama što je oslobodila ruska vojska, pa ih šalje u Rusiju. To je laž i nije tačno. Posledica te kampanje je dovela do toga da ukrajinska delegacija priča o tim glupostima. Ujedinjene nacije su se tim povodom isto oglasile sa njihovom lažnom kampanjom.