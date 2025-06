Nakon višemesečnog zatišja, svet je juče s pažnjom pratio pregovore između Rusije i Ukrajine održane u Istanbulu. Iako do mirovnog sporazuma nije došlo, razgovori su otvorili neka nova, ali i kontroverzna poglavlja, od odbijanja bezuslovnog prekida vatre, preko razmene zarobljenika, pa sve do predloga da se u proces uključi i američki predsednik Donald Tramp.

- Ovo predstavlja neku lažnu sliku da imamo mirovne pregovore. Ovde su strane već same uspostavljale sporazum, razmena tela pokojnih vojnika i zarobljenika. To se i prethodno radilo bez ovih pregovora. Sa ukrajinske strane maksimalistički zahtev je da nema nikakvog priznavanja suvereniteta, pa čak i da Rusija mora da plati reparacije. Već znamo kako će to Rusija prihvatiti. Rusija je tražila da se Ukrajina povuče sa 4 oblasti koje kontrolišu, ali i vojno ograničavanje ukrajinske vojske nakon završavanja rata, kako u broju vojnika tako i u količini oružja, kao i da NATO pakt na pisani način potvrdi da Ukrajina ne može da postane članica.