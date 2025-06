Dovezli su kamione do samih baza, nakon čega su dronovi izlazili sami iz vozila

Ukrajina je u nedelju izvela najveći udar na rusku stratešku avijaciju od početka sukoba 2022. godine. Napad dronovima na rusku vazduhoplovnu bazu Belaja u Irkutskoj oblasti u jugoistočnom Sibiru, koja je više od 4.000 kilometara udaljena od Ukrajine, bio je deo koordinisane operacije Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) nazvane "Paukova mreža" i usmerene na više ruskih vojnih aerodroma od Sibira do Murmanske oblasti na severozapadu Rusije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kazao da je ova operacija izazvala Rusiji štetu od sedam milijardi dolara. Masovni napad je izveden korišćenjem 117 dronova u kojem je navodno pogođen 41 ruski avion. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da su udari onesposobili 34 odsto ruskih bombardera opremljenih krstarećim raketama, dok rusko Ministarstvo odbrane smatra čitavu operaciju "terorističkim napadom" na četiri vazduhoplovne baze, poručivši da se "nekoliko aviona zapalilo".

- Ova akcija je jedno od iznenađenja koje ćemo pamtiti kada sa neke istorijske distance budemo gledali na to. Operacija je netipična i sam udarac koji je zadat Rusiji nije zanemarljiv, ali daleko od toga da će imati neke posledice. Ovo je još jedan u nizu udaraca za reputaciju ruskog obaveštajnog aparata. Očigledno tu postoji neki problem. Situacija trenutna na terenu svakako više odgovara Rusiji. Ovo je postao rat do iscrpljenja. Bez obzira što ovo jeste ozbiljan udarac, nije nešto što će promeniti tok rata i samog sukoba - kaže Miškeljin.

Abramović misli da se u Rusiji vodi unutrašnji sukob između vojske i struktura oko Putina, KGB-a i crkve, te da je napad na Ukrajinu velika istorijska greška zbog koje Rusija gubi ugled u svetu.

- U toku je građanski rat između ruske vojske, koja je masovna, i KGB-a, crkve i Putina s druge strane. Vodi se rat između dve vrste imperijalizma. Jedna vrsta imperijalizma je ova što gura KGB. Crkva je počela da gubi – evo, pogledajte Dugina. Ko je ubio njegovu ćerku? Vojska. Ko može to uopšte da uradi? Putinu uopšte nije palo na pamet, kao filozofu, da zagovara rat. Pa to nijedan filozof u istoriji čovečanstva nije radio. To nisu radili ni ruski filozofi. Taj se sukob sad zaoštrava jer Rusija počinje da gubi ugled u svetu. Napad Ukrajine je velika istorijska greška. Pre nego što je naredio napad, Varšov je tražio ostavku Putina, sedam dana pre toga. On je sada predsednik Udruženja ruskih vojnih veterana, a oni su najstrašniji. Kada će biti završen rat sa Ukrajinom? Kada ode Putin - rekao je Abramović.

Sa druge strane, Lučić tvrdi da Rusija nije agresor, već da je Zapad godinama pripremao Ukrajinu za napad na Donbas, da su ukrajinska država i granice veštačka tvorevina komunista, te da je rat zapravo preventivna odbrana Rusije u globalnom sukobu koji predvode SAD i Velika Britanija protiv nje.

- Velja je vrlo zanimljiv čovek i on priča bajke, nema nikakve podatke o tome što priča. Svaku stvar iskrivi da bi predstavio Rusiju na loš način, da bi je ogadio Srbima. Rusija prvenstveno nije napala Ukrajinu, već se Ukrajina još od 2014. od strane NATO-a pripremala da krene u operaciju "Oluja" u Donbasu i drugim teritorijama. Lenjin je izmislio državu Ukrajinu i odvojio je od Rusije, onda je Hazar, kome je lažno ime Nikita Hruščov, toj Ukrajini pripojio Krim. Znači, dvojica komunista su izmislila Ukrajinu i njoj pripojili Krim. Putin je rekao: "Odbacili ste komunizam, odbacuju se i granice" - kaže Lučić i dodaje:

- Oni su se spremali da krenu u izvršenje operacije "Oluja", da izvrše zločine nad Rusima u Donbasu i Putin je to sprečio dva dana ranije. Kretanje u rat protiv onoga ko hoće da vas ubije nije agresija, nego preventivna odbrana. Putin je napravio taktiku da što manje Rusa gine u ratu, gde Ukrajinci jure kao programirane muve od strane Zapada da ubijaju Ruse, misleći da su oni nešto drugo. Oni su isto kao ovi Montenegrini u Crnoj Gori. Rusija je nastala u Kijevu i normalno je da žele da vrate svoju teritoriju koju su im komunisti-bankari oteli. Kada se jednog dana budemo sjurili na Kosovo, to neće biti agresija, već oslobađanje srpske teritorije. Čuo sam da su oficiri dali Putinu rok do 10. juna da se krene u veliku akciju. Bombardovanje aerodroma se nije dogodilo iz Ukrajine – ne možete vi da kontrolišete šta se sve prevozi u kamionima. Kamioni su otvorili te šlepere, a dronovi su izleteli i gađali su avione. Te satelite verovatno navode Amerikanci i Englezi. Ovo je svetski rat protiv Rusije.

Petrović tvrdi da prisustvujemo „isterivanju đavola“ u kojem gubi satanistička strana predvođena dubokom državom, da je Rusija u usponu kao nosilac multipolarnog sveta, dok su Ukrajinci i Zapad poraženi i traže predah.

- Mi prisustvujemo isterivanju đavola. A šta je to? To je jedna mučna situacija koja je upitna. Neke istine se zaboravljaju. Jedna od istina je upravo strašan poraz NATO-a od nosioca multipolarizma – od strane sila koje se zalažu za politiku nezasnovanu samo na sili i koja je za nas, Srbe, mnogo povoljnija. Mi smo okupirani od ovih snaga koje gube, a to su snage duboke države, i sada se otkrivaju najveće prljavštine. U panici, ova satanistička strana gubi – vrlo je jasno da Rusija dobija rat. Pogledajte američku politiku do Trampa. Glavni zahtevi su bili povratak na predratno stanje i da Rusija vrati Krim. Tramp nastupa sa agendom o razgraničenju. Pošto gube rat, njima je potreban predah – Ukrajinci su na izdisaju i samo govore: "Dajte nam trideset dana" - zaključuje Petrović.

