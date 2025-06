- Nemačka jeste osetljivija od ostalih zemalja, jer sećamo se da je pred nemačke parlamentarne izbore Elon Musk direktno podržao krajnju desnicu u Nemačkoj – AFD – i čak se obratio na njihovom mitingu. Tramp ih nije aktivno podržavao. To je zabolelo Nemačku, pre svega tradicionalne nemačke partije. Čak sam u nekim komentarima video da ljudi podsećaju koliko su Amerikanci učinili za Nemačku nakon Drugog svetskog rata, pre svega u smislu njenog ekonomskog oporavka, demokratizacije i denacifikacije. Sjedinjene Američke Države su tu odigrale ključnu ulogu, jer je Nemačka temeljno denacifikovana nakon 1945. - kaže Matić i dodaje:

- Došli smo do situacije da je Nemačka, od zemlje koja je bila kolevka nacizma, danas gotovo postala brana savremenoj demokratiji – onakvoj kakvu Evropljani zamišljaju i kako je ona definisana evropskim standardima u okviru Evropske unije. Nemačka je time pokazala vrednosni otklon, i kako su rekli neki nemački komentatori – od kolevke nacizma postala je jedna od poslednjih brana demokratije u savremenom svetu. To pokazuje koliko je ono što su Amerikanci uradili nakon Drugog svetskog rata ostavilo trajan trag, ne samo u Nemačkoj, već i u čitavoj Evropi. A ako pogledate gde je AFD ostvario pobedu – isključivo na teritoriji bivše Istočne Nemačke.

- Bio sam pre deset dana u Izraelu, posetio sam muzej Jad Vašem, i kada pogledate – nekako je njima ta istorijska griža savesti utkano u identitet. To sada možda ne znači mnogo, ali znači Izraelu. Bio sam i u Ministarstvu inostranih poslova u Jerusalimu, gde sam razgovarao sa njihovim zvaničnicima koji nisu želeli da govore javno. Tvrde da su podaci koji su objavljeni zapravo informacije koje plasira Hamas, da Hamas upravlja društvenim mrežama i ima svoje medije na Bliskom istoku koji rade koordinisano s njima - kaže Lakić i dodaje:

- Nije snaga jevrejskog lobija u Americi samo u kapitalu, a niti svi Jevreji u Americi razmišljaju isto, podržavaju Netanjahua i delovanje suzdržanosti. Vrlo su heterogena razmišljanja kao i o samom Izraelu. Izrael je demokratska zemlja i stalno je u verbalnom građanskom ratu. Za jednu ne preveliku zemlju ima jako širok dijapazon uverenja od onih koji imaju neka radikalna i verska, pa do sasvim liberalnih, potpuno jednog evropskog tipa, pa čak i preko toga. Međutim, jedna rečenica je ključna i too je ono što je suštinski problem Izraela. Stanovništvo Gaze, najvećim delom nije iz Gaze, to su palestinske izbeglice sa raznih strana koje su se tu skupile itd. ima tu raznih stvari i možemo puno da govorimo i o ovome - kaže Vuković i dodaje: