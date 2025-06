Mandat Juna Suka Jeola trebalo je da traje do 2027. godine, ali je skraćen zbog njegove nepromišljene odluke o uvođenju vanrednog stanja - koje je brzo povukao pod pritiskom.

On je šokirao zemlju kad je 3. decembra proglasio vanredno stanje, navevši kao razloge za to pretnje „antidržavnih snaga" i Severne Koreje, ali je vrlo brzo postalo očigledno da su ga na to naveli njegovi vlastiti politički problemi.