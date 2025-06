- Rusi nisu spremni za prekid vatre. Ovaj nivo delegacija ne može da to reši, smatraju da je to stvar lidera. I sami su rekli da je pitanje prekida vatre pitanje za viši nivo. Mi smo spremni za sastanak odmah. Mesto sastanka neka bude njihov izbor - Istanbul, Vatikan, Švajcarska, sve je to dostupno. U ponedeljak, ili bilo koji drugi dan - rekao je Zelenski, javlja Ukrinform.