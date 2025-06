Ukrajina je 1. juna izvela do sada najopsežniji i najdalekosežniji napad dronovima na rusku teritoriju od početka invazije 2022. godine. Meta napada bile su četiri ruske vojne vazdušne baze, uključujući onu u Irkutsku u Sibiru, udaljenu čak 4800 kilometara od Kijeva . Napad je dobio kodno ime " Paukova mreža ".

Rusija dugo bez odgovora

Opasno približavanje ruskoj nuklearnoj crvenoj liniji

"To možda nije značajno narušilo ruske nuklearne kapacitete, ali napad na takve ciljeve nosi simboličnu težinu", rekao je Bibi.

Bibi smatra da bi Rusija mogla da doživi ovaj napad kao zajedničku operaciju Ukrajine i NATO-a, bez obzira na stvarne dokaze o tome. "Opasnost nije u tome da li je to istina, već u tome veruje li Rusija da jeste."

"Putinu će savetnici reći da mora da uzvrati"

Raste rizik direktnog sukoba SAD-a i Rusije

"Bez sumnje, ovakva operacija povećava rizik od direktno vojnog sukoba između SAD-a i Rusije", upozorio je Bibi. "Tramp sada mora jasno i odlučno staviti do znanja Putinu da Sjedinjene Države nisu bile uključene u napad i da žele istinski mir."

Zelenski je nakon operacije još jednom pozvao SAD da pojača sankcije Rusiji. Prema Bibiju, to potvrđuje da je "prava publika ovog napada bio Vašington, a ne Moskva".

"Ukrajinci su uspeli da prebace dronove duboko u Rusiju, a da ih niko nije zaustavio. To je sramota za ruski bezbednosni aparat", rekao je.

Putin i Tramp u međuvremenu razgovarali

Tramp je poziv nazvao "dobrim razgovorom", ali je tvrdio da to nije onaj razgovor koji će dovesti do trenutnog mira.

"Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovor je trajao otprilike sat i 15 minuta. Razgovarali smo o napadu Ukrajine na ruske avione koji su se privezli uz aerodrom, kao i o raznim drugim napadima koji su se dešavali sa obe strane. Bio je to dobar razgovor, ali ne i razgovor koji će dovesti do trenutnog mira. Predsednik Putin jeste rekao, i to veoma snažno, da će morati da odgovori na nedavni napad na aerodrome. Takođe smo razgovarali o Iranu i činjenici da vreme ističe za iransku odluku u vezi sa nuklearnim oružjem, koja mora biti doneta brzo! Rekao sam predsedniku Putinu da Iran ne može imati nuklearno oružje i, po tom pitanju, verujem da smo se složili. Predsednik Putin je predložio da učestvuje u razgovorima sa Iranom i da bi možda mogao da pomogne da se ovo brzo završi. Moje je mišljenje da Iran sporo donosi odluku o ovom veoma važnom pitanju i da će nam biti potreban konačan odgovor u veoma kratkom roku", napisao je Tramp.