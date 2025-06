- Meni je ta veza potpuno jasna, a obojica su prototipovi pravih muškaraca za razliku od prethodnika Donalda Trampa. Očigledno postoji dogovor između njih dvojice, iako nemam dokaza, mislim da su oni napravljeni još u vreme prvog mandata Trampa. Tada su se oni sreli u Helsnikiju, a to se vidi po njihovim potezima. Putin ni malo nije komentarisao vrlo jasne najave Trampa vezane za priključenje Kanade i Grenladna. Sa druge strane, Tramp je odmah naredio da se ni slučajno SAD ne svrstavaju oko kvalifikacije Rusije kao agresora u Ukrajini, niti da se ne priključe uvredljivim izjavama. To su jasne poruke za one koji umeju da ih čitaju. Kada je pitan Tramp "zašto nema razgovora delegacije SAD i Rusije oko Ukrajine" a on je rekao da nije mesto SAD da sede sa gubitnicima. Taj izraz "gubitnik" je vrlo jasan jer Amerika duguje svoj uspeh od nastajanja poslovici "nema ništa bolje od uspeha". Postoje dva predsednika, Putin i Tramp, ne znam šta će Zelenski u celoj priči, eventualno da im napravi kafu. On je građanin Zelenski, njemu je mandat istekao pre godinu dana, a možda bi mu pristajalo ime ratni predsednik Zelenski. On je ilegalna ličnost koja se tu nalazi, a konce u Ukrajini vuče Amerika.