Predsednik SAD Donald Tramp smatra da je ukrajinski iznenadni napad dronovima na Putinove bombardere , koji je izveden tokom vikenda bio "snažan" i "opasan", rekli su za Axios izvori koji su s predsednikom razgovarali, ali su istakli da Trampa sad brine da će to dodatno otežati njegovu misiju da postigne prekid vatre.

"Prilično snažno" , rekao je Tramp jednom povereniku, koji je to podelio s Axiosom.

"Nažalost, Putin oseća da može nekažnjeno da deluje. Čak i posle svih stravičnih ruskih napada, on navodno priprema još takozvanih 'odgovora'. To znači da sa svakim novim udarom, sa svakim odlaganjem diplomatije, Rusija pokazuje srednji prst celom svetu – svima koji još uvek oklevaju da pojačaju pritisak" , objavio je Zelenski u sredu na mreži X, što je bio suptilan udarac i ka Trampu.

Šta zapravo brine Trampa?

"Napad dronovima ga nije iznenadio, jer to je ono što se dešava kada rat traje, ali ga brine što će to produžiti sukob. On želi da borbe prestanu, i zato ga svaki novi napad razočara", rekao je visoki zvaničnik Bele kuće.