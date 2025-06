- Upravo sam slala video sestri svog dečka na kojem čistim sobu i puštam radio i videla sam dvoje ljudi napolju. Bili su to muškarac i žena, stajali su ispred moje kuće i izgledalo je kao da se svađaju. U početku nisam razmišljala o tome jer su otišli, ali onda se momak vratio oko moje kuće. Pokušao je da otvori vrata maminog auta, a ja sam bukvalno imala nalet adrenalina kada sam otvorila prozor da vičem na njega. Očigledno je pokušavao da pronađe novac ili vredne stvari koje bi mogao da uzme jer ne bi mogao da uzme auto bez ključeva - izjavila je devojka za Dejli mejl.

Na videu, koji je podeljen na društvenim mrežama, muškarac , obučen u crnu duksericu, crne pantalone i bele patike, naizgled je pokušao da otvori auto. Nakon što je to videla, ona je brzo otvorila prozor i viknula: "Hm... Izvinite."

Na to, muškarac se ležerno udaljio, a kada je pokušala da privuče njegovu pažnju, on je podigao ruku, što ju je navelo da kaže: "Tako sam i mislila, druže, nastavi da hodaš."

- Kada sam viknula na njega, on je samo podigao ruke kao da kaže da nema ništa. Izašla bih da razgovaram sa njim, ali on je samo otišao. Mnogo toga se dešava u mom kraju. Pretpostavljam da postoje samo neki idioti koji misle da mogu da rade šta god žele. Prilično je zastrašujuće što osećaju da mogu ovo da urade usred bela dana. Ne mogu da razumem zašto ljudi to rade. Da nisam bila tamo, ne znam šta bi se desilo, ali drago mi je što sam bila tamo - dodala je.