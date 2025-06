On je pokrenuo anketu na društvenoj platformi Iks, čiji je vlasnik, pitajući da li je zemlji potrebna nova frakcija za političke kandidate.

"Narod je progovorio. U Americi je potrebna nova politička stranka koja će predstavljati 80 odsto onih u sredini! I tačno 80 odsto ljudi se slaže. To je sudbina", napisao je Mask, navodeći brojke iz svoje ankete.

On je rekao da to "potkopava" sav njegov rad u Ministarstvu za efikasnost vlade, usmeren na smanjenje vladine potrošnje.

"Ilon je poznavao unutrašnje funkcionisanje ovog zakona bolje od gotovo bilo koga ko ovde sedi. ... Nije imao problema s tim. Odjednom je imao problem, a problem je razvio tek kada je saznao da ćemo morati smanjiti mandat za električna vozila, jer to su milijarde i milijarde dolara", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

"Ne smeta mi što se Ilon okreće protiv mene, ali trebalo je to da učini pre nekoliko meseci. Ovo je jedan od najvećih zakona ikada predstavljenih Kongresu. To je rekordno smanjenje troškova, 1,6 biliona dolara, i najveće smanjenje poreza ikada dato. Ako ovaj zakon ne prođe, doći će do povećanja poreza od 68 odsto i stvari mnogo gorih od toga. Nisam ja stvorio ovaj nered, samo sam ovde da ga popravim. Ovo stavlja našu zemlju na put veličine. Učinimo Ameriku ponovo velikom", kazao je Tramp.