Ceo svet bruji o neredima koji buhtaju na ulicama Los Anđelesa i to je jedan od najvećih problematika za administraciju ukoliko se u obzir uzmu unutrašnja pitanja i tenzije Sjedinjenih Američkih Država.

Činjenica je da haos traje nekoliko dana, da postaje sve masovnije, a trenutno je 2.000 tamošnjih vojnika na ulicama, a uz to je angažovana cela policija LA. Još dva grada su u sličnim problemima, a sve to zbog ideje Trampa za deportaciju. U toj ideji postoji određen broj ljudi koji planira da deportuje u Srbiju.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" kod Jovane Grgurević koji su analizirali situaciju u Americi bili su Abdel Rahim Hejrau, analitičar, prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo i novinari Dragan Vujičić i Dragan Bosnić.

Hejrau je na samom početku emisije izneo premijernu informaciju:

- Tramp je za vreme prvog mandata izdao nalog za hapšenje 1.400.000 nedokumentovanih migranata od kojih je 47 odsto deportovano. Njegov naslednik Džo Bajden izdaje nalog za hapšenje pet miliona istih od kojih je 51% deportovano i to samo u prve dve godine njegovog mandata jer i dalje nemamo statistiku sve četiri godine, te informacije tek treba da izađu. Dakle, vidimo da je deportacija migranata strukturno pitanje i ona je uslovljena u prvom svetu i nema toliko veze sa politikom jedne ili druge partije, već se to više koristi kao propagandni materijal i dovodi do paradoksa da imate ljude po Americi koji se protive migracijama, a glasaju za Trampa koji je izdao nalog za manje hapšenja i deportacija, a ljudi koji kupuju tu liberalnu mantru glasaju za onog koji sprovodi više deportacija.

ZAŠTO JE DOŠLO DO NEZABELEŽENIH NEREDA U LOS ANĐELESU?

- Zato što su ukinute boravišne dozvole migrantima iz određenih zemalja, odnosno Kube, Venecuele, Haiti i Nikaragva. Tu imamo drugačiju strukturu, nisu to samo ekonomski migranti, radi se o vrsti američkih saveznika koje Amerika sve ove godine podržava. Tramp je izmislio predsednika Venecuele, pa su ga postavili na to mesto, iako on direktno nije bio proglašen od naroda te države. Sve te kontrarevolucije su doživele poraz, i sada se ti ljudi osećaju poput Avganistanaca koji su radili za Amerikance - objasnio je Hejrau.

Zirojević se osvrnula na vest da Srbija bude domaćin za pojedine deportacije iz Amerike:

- Nije samo od Srbije traženo, recimo Italija je napravila sporazum sa Albanijom za sve migrante koji dolaze putem vode jer bi u suprotno Italija bila destinacija za sve koji dolaze iz pravca Afrike. Dakle, Italija je zamolila i plaća za svakog migranta u Albaniji da uopšte ni ne prolazi kroz Italiju, već da se direktno uputi u Albaniju, pa odatle da ide gde god. Meni je nelogično da ako jedan deo ide u zatvor u El Salvador, zašto bi neko iz tog dela Amerike dolazio u Evropu sa kojom nema nikakve veze. Verovatno Tramp misli da može da plati za sva ta lica. Migracije nisu uvek nepovoljne, tu mi grešimo, kada su iz Azije dolazile u Evropu, dogodila su se najveća monumentalna dela. Tada su i neku vrhunsku nauku doveli u Evropu. Sada imamo ekonomske migrante, oni rade kao srednja klasa, a Americi to više ne treba.

Vujičić je analizirao reči predsednika Amerike "neću dozvoliti da se Americi desi ono što se dogodilo Evropi":

- On će deportovati na Balkan one problematične, svakako da će Americi ostaviti recimo edukovane lekare sa Kube. Ideja mi se čini da kada kaže Balkan, da misli na Kosovo i Metohiju, a nažalost to jeste realno. To što je rekao konkretno za Srbiju je verovatno zbog toga što poštuje Rezoluciju 1244, a Kosovo je velikim delom trenutno nenaseljeno.

Bosnić smatra da je ovo direktan napada na politiku Donalda Trampa:

- Ovo je ponavljanje onoga što se desilo u LA 1992. kada su takođe bile velike pobune. Ovo je vrsta unutrašnjeg sukoba u Americi, a tome svedoči što se to odvija u Kaliforniji. Guverner te države je jedan od najbitnijih političara buduće demokratske stranke. Ovo sada je napad na Trampa od strane duboke države. Biće im sve gore jer je Kalifornija deo te agende demokrata koja želi da bude što više migranata u Kaliforniji jer kada se promeni etnička kultura oni će dobiti više glasova.

