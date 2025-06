Guverner Kalifornije poručio je da je to nezakonito, nemoralno i neustavno i najavio tužbu protiv administracije Donalda Trampa.

- On to sprovodi na nezakonit način. Imate ljude koji ovo koriste da se obračunaju sa njegovim režimom. Mnogi koji su učestvovali u krađama, napadima na policiju, već su pohapšeni i mnogi će završiti iza rešetaka.

- Ogroman deo javnosti se ne slaže sa načinom na koji se to radi. Bez obzira na to što je neko bez papira, postoje procedure koje se moraju poštovati. Donald Tramp poziva na nepoštovanje zakona i suda. On misli da je iznad zakona - rekao je.