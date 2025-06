Masakr u Gracu doneo je mnoštvo misterija, a gosti Kurir televizije su dubokom analizom razbistrili neke od njih.

Slušaj vest

Jedanaest ljudi ubijeno je u pucnjavi u školi u Gracu, među poginulima su nastavnik i učenici, ali i napadač, inače bivši učenik škole. Novinarka Slađana Nedeljković izveštava direktno iz Graca, pa najnovije informacije možete pratiti na Kurir televiziji.

Scene koje će se duboko urezati u kolektivno pamćenje Austrije. Scene koje su ranije, nažalost, viđale uglavnom u Americi, nažalost ostavile su večne rane i našem narodu i zemlji, a sada, desilo se i jedno od najvećih masovnih ubistava u istoriji Austrije.

1/8 Vidi galeriju Kurir u Gracu u Austriji dan nakon masakra u školi Foto: Marko Karović

NOVINARKA SLAĐANA NEDELJKOVIĆ IZNELA JE NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ GRACA

Kurir televizija u Gracu: Istraga je fokusira na motiv masakra Izvor: Kurir televizija

- Najnovija informacija jeste da je istraga fokusirana na motiv ovog gnusnog masakra koji je proteklog dana obeležio Austriju, koja od 2015. pamti masakr upravo u Gracu kada je troje ljudi stradalo od strane mladića (25). Zatekli smo veliki broj TV ekipa iz čitavog regiona, uključujući i Portugal, Rumuniju i CNN. Ova vest se brzo proširila. Ubica je izvršio zločin pomoću pištolja i sačmarice. Za to je imao dozvolu, a u Austriji je potrebno proći psihološki test za ovakvu vrstu licence, a on je to uspešno prošao. Policija je kod njega pronašla i cevnu bombu.

Božidar Spasić, stručnjak za bezbednost pričao je o pshiološkoj proceni koja se obavila s obzirom na to da je ubica imao kategoriju za oružje:

- Ovaj slučaj nas je izuzetno podsetio na teške trenutke našeg društva. Svakako da je između ta dva slučaja velika razlika u smislu godina izvršioca, a očigledno niko u svetu nije naučio ništa iz prethodnih masakra koji su se dogodili. Imao je sačmaricu, nisam video kako izgleda, ali to je ozbiljna puška koja čak može jednim hicem da pogodi desetak ljudi. Imao je i pištolj glok koji je inače austrijski simbol, njega je dobio tako što je otišao u radnju i izvršio te medicinske i psihičke testove. Međutim, kako je on to prošao? Kako je kod nas otišao u streljanu, kako to niko nije pregledao i pitao se otkud on ovde.

Očigledno da ovaj Austrijanac nije iz čista mira ušao u školu i vrlo precizno ubijao ljude. Na jednom snimku čuje se rafalna paljba od osam metaka, a za to morate da budete izuzetni profesionalac. Drugi bi se zbunili ili zastali, a on je u sekundi ispalio osam metaka. Posebno je interesantna konkretna istraga, šta da se vodi? Kod nas se vodila dvostruka istraga, propusti škole i roditelja. Vidite, on je obavestio svoju majku, postojala su neka saznanja, ali žena kasni sa gledanjem poruke i međuvremenu je on sve pobio. Porodica će sigurno morati delom da odgovara za ove postupke.

Gosti u studiju Kurir televizije koji su analizirali masakr u Gracu bili su prof. Ratomir Antonović, kriminolog, Mladen Radulović, novinar i dr Radoslav Radosavljević patolog.

Antonović se osvrnuo na sam fenomen masakra, pa je odgonentuo zašto se oni dešavaju:

- Problem je definitivno u mlađim generacijama koje polako stasavaju i dolaze na svet sa novim stavovima, odnosima prema ljudima i generalno prema društvu. Radi se o onima koji su bili na određenoj vrsti margine, poput društvene, socijalne, a u školi su očigledno bili izopšteni iz normalnog vida komunikacije. Ovde vidimo da se radi o nekome ko se nije adaptirao na školski sistem i nije mogao da savlada gradivo. On je osetio vrstu animoziteta, ali ne samo prema školi kao instituciji, već i prema ostalim učenicima i ovo je bio vid revolta koji je nastupio kao posledica njegovog neuspeha.

Prof. Antonović bez dileme: Porodica ubice će odgovarati pred zakonom Izvor: Kurir televizija

Radosavljević je odgovorio da li je moguće predvideti ovakve profile ličnosti:

- Postoji veoma kompleksan problem, mnogobrojni su uzroci koji dovode do masakra ovakve vrste. U Americi se to događa jednom sedmično, to je njima uobičajeno. Kod nas se dogodilo pre dve godine, a za sada smo u tom pogledu mirni. Međutim, osobe izvršioci imaju sigurno neki poremećaj. U nekih 70% su to osobe koje imaju poremećaj strukture ličnosti, to su psihopate. Nekih 10 odsto su sa psihozom, odnosno ludilom. Ostalo su mešoviti.

U ovom momentu mi nemamo precizne podatke, ne znamo njegov zdravstven karton, da li je on lečen od nekog poremećaja, on je dobio dozvolu za nošenje, ali to nije od juče, već ranije, pa je moglo da mu se poremeti stanje, možda je uzimao psihoaktivne supstance. Postoje dokazi i da antidepresivi mogu da izmene svest i načine neke suicidne misli čoveku.

Radulović je pričao o profilu izvršioca ovog krivičnog dela:

- To što je on dobio dozvolu, a nezaposlen je i tek završio školu, jeste informacija koja nas je sve zbunila. Znamo da se oružje kupuje samo u Americi tako lako, ali nisam znao da je tako u Austriji, da neko od 20 godina zatraži i odmah dobije licencu za oružje. Teško je za poverovati da u Austriji postoji korupcija za to i da je preko veza i mita dobio dozvolu. Imao je pištolj i pušku, praktično je bio naoružan do zuba i bio je spreman da se suprostavi i jačim snagama ukoliko naiđe na prepreku. U ovakvim slučajevima, posle samih tragedija, imamo mnogo podataka, ali to mora da se uradi pre masakra.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

KURIR TELEVIZIJA U GRACU: