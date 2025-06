- To na televiziji deluje dosta dramatičnije, nego što zaista jeste. Upravu ste za vozilo, jedna žena je ušla ne baš velikom brzinom u masu protestanata i to je rezultiralo tako što je ona završila sa prelomom ruke. Ovi protesti nisu poprimile toliku brojčanost, a građani SAD nisu protiv toga da se deportuju kriminalci, odnosno počinioci krivičnih dela - započeo je Bumbić, pa se osvrnuo na početak protesta u Los Anđelesu:

- Krenulo je tako što su Stiv Miler i neki drugi ljudi u administraciji počeli da zadaju svojim agentima nerealne kvote u smislu hvatanja nelegalnih ljudi u SAD i to je prevazišao broj realnog broja kriminalaca. Potom su otišli u "home depo", dakle zamislite da neko u Srbiji ode u "Uradi sam" i krene da hapsi one koji izgledaju kao da su tu nelegalno.

- Za Los Anđeles kažu da je grad koji najviše gori u SAD. Recimo, u LA postoje automatizovani taksiji, pozovete ga i on vas odveze bez vozača, a neki demonstranti su zvali ta vozila, vozili se do protesta i tamo ih zapalili. To su skuplja vozila zbog komforta, a njih je zasad zapaljeno pet, pa su se setili da zabrane ulazak tih vozila u taj deo grada. Par policijskih automobila i drugih stvari ima, višemilionska šteta je svakako, ali je to malo za sada.