- Svi smo šokirani, tu blizu živim, još je teško o svemu pričati. Moj sin nije poznavao žrtve jer je on pre tri godine završio školu. Profesorku smo poznavali, svi smo u šoku. Grozota. Ja sam bila na poslu, a koleginica mi je rekla da se u školi koju mi je sin pohađao dogodio masakr - rekla je za Kurir Medina Jašarević .

S obzirom na priče da je počinilac masakra trpeo nasilje, Jašarević je otkrila šta joj je sin za to rekao:

- On je išao sa njim u razred, među njima nije bilo nesuglasica, a kaže da ni sa drugim učenicima nije bilo nasilja. Kaže da je napadač bio miran i povučen. Ne znam zašto je to uradio i šta je dovelo do cele situacije. Školskog obezbeđenja ili policajca nema ovde.