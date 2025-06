- Ima puno okolnosti koje navode na drugačije zaključke, nego koji se nadmeću medijski. Prvo na to ukazuje činjenica da se rukovodstvo SAD ogradilo od cele akcije i to vrlo definisano, a iz Rusije čujemo osudu prema Izraelu, tako da mene to navodi na zaključak da je neko treći inicijator u celoj priči. Ovo je izuzetno rizičan potez za Izrael, a Iran je ogroman, a teritorija je umnogome nepristupačna čak i za najmodernije naoružanje - započeo je Laban.