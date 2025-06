Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je operaciju „odlučujućim trenutkom" u zaustavljanju Irana da dođe do nuklearnog oružja.

Kako će odgovoriti Iran i njegovi saveznici?

„Nalazimo se u ranim stadijumima izraelske kampanje koja će se nastaviti narednih nekoliko dana kako bi nanela ozbiljnu štetu iranskim postrojenjima, ali istovremeno mora da se kaže da je iranski odgovor neizbežan", rekao je on za BBC Radio 4.

Kakve su reakcije iz sveta?

On je pozvao Teheran da sklopi sporazum o njegovom nuklearnom programu kako bi sprečio dalji sukob.

On je rekao da je glavni prioritet SAD da zaštiti američke snage u regionu.

Šta kažu ljudi na terenu?

„Ne smete postupati nežno prema neprijatelju koji zastrašuje žene i decu, mogli bismo da završimo kao Gaza", rekao je on i pozvao Iran da deluje odlučno.

„Naši naučnici su radili vredno na ovome, izgradili smo se sami i sada oni žele to da nam oduzmu. To je neprihvatljivo", rekao je on.