Čini se da su izraelski udari uništili nadzemni objekat za proizvodnju nuklearnog goriva i centre za napajanje strujom u najvećem iranskom centru za obogaćivanje uranijuma, u Natanzu. Ubijanje nekih od najvažnijih iranskih nuklearnih naučnika deo je dugog izraelskog nastojanja da eliminiše znanje potrebno za izradu bombe. Ipak, prva faza izraelskih napada nije pogodila najverovatnije mesto gde se čuva iransko gorivo obogaćeno skoro toliko da može da se od njega napravi nuklearna bomba – i to je možda bilo namerno, piše Njujork tajms.

To skladište nalazi se u ogromnom kompleksu van drevne prestonice Isfahana, prema međunarodnim inspektorima zaduženim za njegovo praćenje. Stotinu izraelskih borbenih aviona, raketa i dronova u prvoj talasu su izbegli Isfahan, iako je to jedno od najvećih nuklearnih postrojenja u zemlji i, prema zapadnim obaveštajnim službama, jedno od žarišta tajnih iranskih istraživanja oružja.

Misterija ostaje zašto je Izrael izbegao da pogodi skladište goriva, koje Iranu pruža najbrži put do proizvodnje male nuklearne arsenalne zalihe. Upravo je to gorivo bilo jezgro opravdanja premijera Benjamina Netanjahua za udar – posle dve decenije u kojima se Izrael uzdržavao od odlučne akcije.

Grosi je kasno u petak izjavio da je u Natanzu, koji je teško pogođen, došlo do hemijske i radiološke kontaminacije, ali da podzemne hale sa centrifugama nisu probijene.

Istorija pokazuje da je Izrael vrlo osetljiv na rizik od oslobađanja radioaktivnog materijala. Kada je 1981. bombardovao irački reaktor Osirak, učinio je to pre nego što je gorivo bilo ubačeno u postrojenje. Isti pristup primenjen je i kada je bombardovao reaktor u Siriji koji su gradili Severni Korejci. U slučaju Irana, Izrael se ovoga puta nije krio – čak je i hvalio detalje udara.

Još jedno moguće objašnjenje je da Izrael veruje da može da spreči Iran da dodatno obogati zalihe do nivoa pogodnog za bombu (90%) – proces koji bi, prema američkoj obaveštajnoj proceni, trajao samo nekoliko dana do par nedelja.

Američka administracija je jasno stavila do znanja da se neće pridružiti napadima, što isključuje upotrebu velikih penetratorskih bombi koje su SAD razvile upravo za ovakve ciljeve.

Prema nekim izveštajima, Izrael je pokušao napad i na to postrojenje – u petak uveče primećeno je bombardovanje u tom planinskom području. Čak i ako to ne uspe, Iran gotovo sigurno neće rizikovati prevoz goriva do Natanza, jer bi postao laka meta izraelskih dronova.