On je osumnjičen da je ubio bebu, navodno svoju ćerkicu i sakrio telo majke u parku u Rimu .

Samo dva dana pre nego što su pronađena tela majke i bebe, Ford je snimljen sa bebom u naručju, 5. juna. Na fotografiji se vidi muškarac u šortsu, majici i sa kačketom kako drži bebu u roze haljinici. Oko njih se nalaze policajci, a prema pisanju italijanskih medija, oni su pozvani jer je beba plakala. On im je tada rekao da je on otac deteta. Zahvaljujući dojavi koja je stigla do programa, istražitelji su pratili intervencije patrolnih vozila u kojima je identifikovan.