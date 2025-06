Izrael navodi da nije siguran koliko neke od sigurnih soba donose bezbednost građanima, ali da su snage dobro organizovane pa su i sve bolnice premeštene ispod zemlje

Bukti rat koji je otvoren od prošlog petka, kada je Izrael pokrenuo talas vazdušnih i raketnih udara na nuklearna i vojna postrojenja u Iranu. Teheran je uzvratio balističkim raketama. Međusobne pretnje se razmenjuju gotovo istom brzinom kao i projektili.

Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Avram Izrael, inženjer telekomunikacije, profesor doktor Svetislav Lutovac, analitičar i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator i novinar.

- Iznenađenje je to što gradovi Izraela imaju velike gubitke, to je iznenađujuće za svetsku javnost. Izrael je u brojnim sukobima od 1948. godine pa do pre nekoliko dana. Isključujući terorističke napade, oni nisu imali ovakve civilne gubitke do sada - kaže Izrael.

On dodaje da je Izrael dobro organizovan, pa su i preduzete sve mere u zaštiti civila.

- Vidimo da ovih noći, a počelo je i tokom dana, postoje najave i do 20 minuta ranije da stižu balističke rakete, drugo upozorenje je da budete u blizini skloništa, kao i treće da odete u sklonište - kaže Izrael.

Izrael navodi da nije siguran koliko neke od sigurnih soba donose bezbednost građanima, ali da su snage dobro organizovane pa su i sve bolnice premeštene ispod zemlje.

Foto: Kurir Televizija

- Izrael je zacrtao dugo najavljivan cilj, već 15 godina najavljuju da Iran ne sme da ima nuklearno oružje jer njima vlada radikalni islamizam čiji je osnovni cilj da Izrael ne postoji. Od 7. oktobra do sada se radi sistematski, pa je Hamas skoro eliminisan, Hezbolah je obezglavljen pa su dali i izjavu da se neće mešati u sukob. To je do skoro bilo nezamislivo. Sukob će još dugo trajati - kaže Izrael.

On dodaje da je drugi cilj Izraela da se smanji kapacitet proizvodnje balističkih raketa, jer je to velika pretnja po Izrael.

- Izrael nesmetano sa sovjim vazduhoplovima operiše nad Iranom. Upozoreno je stanovništvo u okolini fabrika oružja da se evakuišu. Ipak, balističke rakete padaju nasumično, bez vojnih ciljeva - kaže Avram Izrael.

Lutovac navodi da je Bliski istok sklon sukobima, a kaže da su ovi problemi nerešivi:

- Izrael se, bez obzira na to što imaju razlog za napad, nazvali svoj napad preventivnim udarom. Ipak, zemlja ne može to da radi i napadne neku državu. Ovo je veoma očekivano od Irana - kaže Lutovac.

Foto: Kurir Televizija

On kaže da se situacija otela kontroli i da će posledice po Bliski istok biti ogromne, jer Izrael ne može da se ograniči u svojim ambicijama i budučnosti koju ima svaka država.

- Ako se velike sile ne umešaju, pre svega mislim na Kinu, Rusiju i Sjedinjene Američke Države, neće biti kraja uskoro. Ni jedna strana neće odustati bez velikog mešanja. Nemačka je povukla iz baza svoju vojnu strukturu i tajno su isporučili oružje Izraelu. Priča je komplesna jer SAD je pretio da će dejstvovati po pitanju Irana - kaže Lutovac.

Lutovac kaže da uprkos kontradiktornim izjavama predsednika Donalda Trampa, on veruje da bi njegovo učešće bilo značajno.

- Netanjahu dugo sanja da napadne i uništi nuklearna postrojenja Irana. Teheran sve to vreme demantuje da želi atomsku bombu. Do sada su američke administracije izbegavale da pružje podršku Netanjahuu za napad - kaže Jakšić.

Jakšić kaže da veruje da Amerika neće ući u direktan rat, ali dodaje i da je Izrael više gađao gasnu strukturu Irana kako bi onesposobio infrastrukturu što bi poslalo narod u revolt.

- Tako on želi da izazove promenu reima. Mislim da je to kapitalna greške i podseća me na vreme Džordž Buša i Iraka - kaže Jakšić.

