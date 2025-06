- Iran kao promoter nestabilnosti na Bliskom istoku i sila koja je više godina napadala Izrael, setimo se Huta, Hamasa, Hezbolaha, Sirije, nastojala je da ostvari svoju deklarisano politiku da Izrael ne postoji. Stvari su se radikalno menjale iz godine u godinu kada se Iran osposobljavao za proizvodnju nuklearnog oružja. Obaveštajni izvori produžene ruke Izraela ukazuju da je Iran došao na korak do nuklearnog oružja, a Atomska agencija je svojim izveštajem to potvrdila. Ukoliko ova generacija ne zaustavi Iran da dobije to oružje, sledeća generacija jevreja neće postojati, kao što je rekao Netanjahu - kaže Izrael.