- Postoji motiv za početak nekog rata ili sukoba, a postoji i pravi razlog. Da nije Gavrilo Princip ubio Ferdinanda, svetski rat bi počeo jer to nije bio pravi motiv. Motiv napada Izraela na Iran bio je nuklearni program, ali nuklearni program na koji Netanjahu insistira već 20 godina, otkad Iran proizvodi atomsku bombu. Pravi razlog je nešto drugo. Ovo je proksi rat između Izraela i Amerike protiv Rusije i Kine. Pričam o sledećim stvarima: Iran se nalazi na istorijskom Putu svile, Iran je najveći ekonomski saveznik sa Kinom - kaže Jolović i dodaje:

- Kina je 2023. planirala 400 milijardi dolara u narednih 5 godina da uloži u Iran, Iran je dobio zajam od 10 milijardi dolara od Kine za izgradnju infrastrukture. Što je Pakistan ponudio pomoć? Jer su oni isto udruženi, jer je i on na Putu svile, oni su u velikoj ekonomskoj krizi. To je njima put života. Amerika i Izrael mogu da ukrote Iran ako smene režim, tada će prestati uticaj Kine i napraviće anakondu oko Rusije.

Šunter tvrdi da Izrael dosledno sprovodi svoju vojnu doktrinu preventivnih udara na nuklearne pretnje, kao što je to radio 1981. u Iraku i 2007. u Siriji, te da i danas deluje slično prema Iranu.

- Ovo što sad Izrael radi, to je nastavak doktrine, koja je prvi put demonstrirana 1981. godine kada je Izrael bombardovao nuklearni reaktor u Iraku, to je bila ta operacija. 2007. godine je bombardovan nuklearni reaktor u Siriji, sada se ponovo gađaju ti centri koji su iranski nuklearni potencijal. Cilj je isti, Izrael praktično deluje na isti način i napada sve što vidi kao egzistencijalnu pretnju. Statistika koju je izraelska vojska objavila pre nekoliko dana tvrdi da oni obaraju između 80% do 90% iranskih raketa - kaže Šunter i dodaje: