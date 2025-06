To je izraelskom listu Džeruzalem post kazao izvor upoznat sa detaljima sastanka.

Foto: Susan Walsh/AP, Mariam Zuhaib/AP, EJ Hersom/Department of Defense

Američki general Majkl Kurila, komandant Centralne komande (CENTCOM) Foto: Susan Walsh/AP, Mariam Zuhaib/AP, EJ Hersom/Department of Defense

NBC njuz je krajem oktobra 2024. objavio priču o optužbama protiv Kurile da je gurnuo podređenog oficira, kao i to da mandat komandanta CENTCOM obično traje tri godine, pa se očekivalo da on napusti funkciju 1. aprila ove godine, ali je mandat očigledno produžen.

- Tramp bi bio zadovoljan kada bi Iranci pristali na sporazum koji on opisuje kao "predaju". Pošto to nije na vidiku, radna pretpostavka je da će narediti napad. Pošto to nije na vidiku, radna pretpostavka je da će narediti napad - rekli su izraelski i američki izvori ovom listu.