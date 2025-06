Bumbić smatra da bi bilo kakva američka vojna akcija ozbiljno ugrozila konzistentnost Trampove političke platforme. On je naglasio i da su Sjedinjene Američke Države već faktički uključene u sukob:

- Ovo je i dalje sukob između Trampa i tzv. američke duboke države. Soroševa propagandna mašina stvara utisak da je američka intervencija gotova stvar, ali to je propaganda. Tramp je rekao da će odlučiti kada on bude hteo, a sada je to pomerio za dve nedelje. Njegova administracija ne želi direktan rat.