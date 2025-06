U saopštenju EPPO nije navedeno koji su to ministri, ali neimenovani grčki i zvaničnici EU navode da su to Makis Voridis koji je bio ministar poljoprivrede od 2021. do 2023. godine, a sada je ministar za migracije, i Lefteris Avgenakis koji je bio ministar poljoprivrede od 2023. do 2024. godine, a sada je poslanik.