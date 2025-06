Međutim, moj prvi susret sa Šri Lankom bio je gorak. Već na putu od aerodroma do grada kondukter autobusa je hteo da mi trostruko naplati kartu. Prosjaci su me ophrlili već kod prvog muzeja. Na ulicama Kolomba slučajno sam zabasao u siromašku četvrt. Svuda po ulici ležali su beskućnici, mnogi teško bolesni, a poneki sigurno već više nije ni bio živ.

"Ne ulazi! Tu smeju da uđu samo slonovi!", prekorio me je tihi, ali oštar glas u jednom hramu. Šta li sam to uradio? Izuo sam se, preskočio prag kao što je običaj, skinuo majicu, pošto u hinduističke hramove muškarac treba da ulazi sa potpuno otkrivenim gornjim delom tela, ali mi nije jasno zašto to isto ne očekuju od žena?! Dakle, sve to sam ispoštovao, šta li je sad u pitanju? U toku je bila neka ceremonija, a ja sam se uputio da razgledam hram u pogrešnom pravcu, i to u onom u kom smeš da se uputiš jedino ako si slon! E pa sad... Objasnili su mi da su slonovi po prirodi nežni i snažni, pravi plemići. U hinduističkoj mitologiji oni su simbol vode, sreće i života. Zato je u Šri Lanci samo slonovima dozvoljeno da učestvuju u paradi pored svetih relikvija Bude i hinduističkih božanstava, a ja ću morati da se zadovoljim posmatranjem iz daljine.