- Svako odlaganje intervencije, pretnje koju je Tramp dao iranskom rukovodstvu, je šansa diplomatije. Ali mi to ne možemo da tvrdimo, dobro je što stižu optimističke vesti. Javlja se da je na današnjem sastanku šefa iranske diplomatije i njegovih kolega iz Britanije, Nemačke i Francuske u Ženevi rečeno da će šefovi evropskih diplomatija preneti svom iranskom kolegi da su Amerikanci spremni za nastavak direktnih pregovora. To je onda optimizam. S druge strane, Donald Tramp je jako pritisnut od strane izraelskog premijera Netanjahua, koji ne želi da se Tramp izvuče bez uključivanja u rat, bez bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja. Ne želi da se na bilo kojoj formi obnovi nuklearni sporazum - kaže Jakšić i dodaje:

- Ako smo mi 78 dana trpeli napade od 19 najmoćnijih zemalja sveta, zamislite sad jedan Iran koji je 80% veći od Izraela, ne možete mu napraviti štetu, ovde će biti drugo rešenje. To će biti omekšavanje Izraela bombardovanjima. Do 18 miliona Azera ima u Iranu, više nego u Azerbejdžanu. Ima od 8 do 10 miliona Kurda i svi su oni potencijalna pretnja za Iran. Sada kad saberete 3 miliona Avganistanaca, 10 miliona Kurda, 18 miliona Azera, imate faktički jednu trećinu stanovništva za koji se vezuje potencijalna opasnost da će napraviti problem. Pitanje je koliko će Izrael izdržati da prima ovakve udarce? Izrael od 1948. godine nikada nije dobijao ovakve udarce.