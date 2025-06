- U svakoj fazi smo predlagali, odnosno onima sa kojima smo bili u kontaktu u Ukrajini, da prestanu. I rekli smo: hajde da pregovaramo sada, jer ova logika razvoja čisto vojnih akcija može dovesti do pogoršanja vaše situacije - rekao je Putin.

Kako je naveo, to je primoralo Moskvu da proglasi nezavisnost Luganske i Donjecke republike.

On je naglasio da Ruse i Ukrajince smatra jednim narodom.

On je ukrajinsku invaziju na Kursku oblast ocenio kao "politički motivisanu".

- Nemamo takav cilj - da osvojimo Sumi, ali, u principu, ne isključujem to - rekao je on, napominjući da su akcije Oružanih snaga u Sumskoj oblasti diktirane logikom sukoba.

- Upravo su ti nepismeni i potpuno neosnovani koraci kijevskog režima doveli do potrebe za odgovorom Moskve u Sumskoj oblasti - istakao je ruski predsednik.

Putin je naveo da dubina zone bezbednosti u Sumskoj oblasti iznosi od osam do 12 kilometara, a "dalje je grad Sumi, regionalni centar". Napomenuo je da ruska vojska svakodnevno napreduje u svim pravcima duž linije fronta.

- I uprkos svim našim pozivima da se to ne radi, svi naši pozivi su ignorisani. A to su, naravno, rudimenti stare, ako ne i drevne neokolonijalne politike, ali donekle modernizovane za savremene realnosti. Ali ipak, to su akcije sa pozicije sile, zanemarujući interese Ruske Federacije - rekao je Putin.