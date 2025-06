U senci tenzija između Irana, Izraela i SAD, analitičari upozoravaju da se iza zvaničnog narativa o borbi protiv nuklearnog programa krije šira geopolitička strategija – smena vlasti u Teheranu i presecanje kineskog „Puta svile“

Izraelski napad na Iran predstavlja kulminaciju skoro 25 godina duge transformacije regiona Zapadne Azije. Ovaj rat nije nastao „preko noći“, a ono što sada vidimo je prirodan ishod niza pogrešnih proračuna, pogrešno protumačenih ambicija i vakuuma moći. Iz proteklih dvadeset pet godina ne mogu se izvući potpuno jasne pouke. Ali to ne znači da nekakve logike u tome svemu nije bilo. Naprotiv, da li haos koji se sada odvija predstavlja najjasniji dokaz do čega su doveli zapadni intervencionizam, ideološka naivnost i geopolitička arogancija?

Vašington je pokušao da nametne vrednosti zapadne liberalne demokratije kao univerzalne istine. Istovremeno, pojavila su se još dva trenda: politički islam, koji se kretao od reformističkog do radikalnog, i ponovno učvršćivanje autoritarnih sekularnih režima kao bedema protiv kolapsa država. Sve se promenilo nakon 11. septembra 2001, odnosno napada na „Kule bliznakinje“. Teroristički napadi nisu izazvali samo vojni odgovor, nego su pokrenuli i svojevrsni ideološki krstaški rat. Vašington je pokrenuo takozvani Rat protiv terora, prvo u Avganistanu, pa onda i u Iraku.

Gosti koji su u emisiji "Puls Srbije vikend" razgovarali na ovu temu bili su Drago Bosnić, spoljno politički analitičar, Aleksandar Radić, vojni analitičar, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku i Milan Jolović, pukovnik u penziji.

Bosnić ocenjuje da dugogodišnje tvrdnje o iranskoj nuklearnoj pretnji, uz pomoć nekadašnje američke obaveštajne obuke, stoje iza precizno izvedenih udara čiji je cilj bio destabilizacija režima:

- Natanjahu od 1992. godine govori da je Iran udaljen nekoliko nedelja od nuklearnog oružja, ovo je nešto što se pripremalo jako dugo. Treba istaći da je iranska obaveštajna agencija SADAK, koja je bila obučavana od strane CIA, i tada su oni u Iranu postavili svoju mrežu doušnika i agenata koji su im pomogli da izvedu ovu operaciju i da tu bude mnoštvo napada koji su obezglavili iransko rukovodstvo, uspeli su da im neutrališu taj određeni deo. Naneseni su im veliki udari, ne možete da neutrališete toliku zemlju, ona ima na hiljade raketa i veliki industrijski potencijal. Cilj je verovatno bilo izazivanje haosa zbog promene režima, ali ni to se nije desilo, ali videćemo koliko će Izrael istrpeti ove napade - kaže Bosnić.

Đurić smatra da je izlazak iz Obaminog nuklearnog sporazuma bio nepotreban potez Trampove administracije, motivisan ličnim prestižom, a ne realnom potrebom:

- Zaključak na kraju svega je da nije trebalo da se dira Obamin sporazum, to je sporazum koji je osiguravao da se Iran neće nuklearno naoružavati. To nije bio bilateralni sporazum, već su potpisnice njega bile sve sile na svetu. Isti dogovor koji je već postojao Tramp je pokušao sada da izdejstvuje, ne znam zašto se izašlo iz sporazuma osim iz razloga da je Tramp želeo da to bude njegov sporazum, a ne Obamin. Amerika je u tom odnosu jasno pozicionirana, američki predstavnici su pokušali jasno da obuzdaju Natanjahua, ali to sada više nije slučaj. Sada je pitanje da li će Tramp napasti Iran - zaključuje Đurić.

Jolović smatra da SAD tempiraju vojno uključivanje u sukob s Iranom, dok Izrael, uz pomoć Mosada, u startu dominira; ipak, ako Teheran očuva unutrašnji mir, postoji šansa da iz ovog sukoba izađe kao pobednik.

- Jedan je povod, a drugi je razlog ovog rata. Povod je nuklearni program Irana koji je evidentan i koji traje već duže vreme. Natanjahu je već ukazivao devedesetih godina da postoji ovaj program. Krajnji cilj ovog napada je smena vlasti u Iranu. Kao što Anglosaksonci i Zapad nikad nisu dozvolili sovjetsko jedinstvo, tako se ne dozvoljava ni to arapsko jedinstvo. Oni jednim udarcem ubijaju više mušica: narušiće odnose u BRIKS-u, stavljaju kontrolu nad jednom najmoćnijom ekonomskom zemljom - kaže Jolović i dodaje:

- Ovo se može iskoristiti kao proksi rat protiv Kine, koja je 2022. godine potpisala ugovor od 400 milijardi ulaganja u Iran, to je egzistencijalno pitanje i za Iran i za Pakistan, zato je Pakistan ponudio pomoć, jer je on sledeći. Pitanje je da li će Amerika ući u rat, oni su odložili pregovore na 15 dana. Mislim da su bili nepripremljeni. Evidentno je da je Izrael ponizio u početnoj fazi Iran. To je Mosad odradio preko svojih agenata. Iran, ako održi unutrašnju stabilnost, izaći će kao pobednik. Kada vidim sredstva koja se prebacuju iz Amerike, mogu reći da se Amerika priprema za jedno vojno angažovanje i za napad na Iran.

Radić ocenjuje da je Izrael pokazao moćnu mobilizaciju i efikasnost vojske, a uz američku vojnu podršku obezbeđuje kontinuitet pritiska na Bliskom istoku.

- Izrael je stvorio jednu atmosferu gde misli da silom može rešiti sve, to je problem izraelske politike. Imaju resurs na raspolaganju. Izraelska vojska u realnim okolnostima sprovela je uspešnu mobilizaciju, uspeli su da pokupe mnogo više ljudi u uniforme nego što je to Rusija učinila. Pokazali su da imaju ljudske resurse na koje mogu da računaju. Obaveštajni aparat Izraela, ratno vazduhoplovstvo, delovali su dosta skladno. Ovo je velika udaljenost, tehnika koju koriste Amerikanci je zapravo tehnika koju koristi Izrael i nameće se prirodno rešenje za kontinuitet pritiska – podrška američke vojske - ocenjuje Radić.

Bosnić ocenjuje da međunarodno pravo praktično ne postoji, jer SAD sprovode intervencije širom sveta pod izgovorom samoodbrane:

- Međunarodno pravo je mrtvo slovo na papiru, jer Amerika koristi svoje pravo na samoodbranu u svakoj zemlji na svetu, nebitno da li je to vojna sila ili izazivanje nekih udara, tu ne možemo, dakle, govoriti o nekoj sili međunarodnog prava. Što se tiče ovoga što se desilo sa Iranom, Izraelci su planirali napad nekih osam meseci i želeli su obezglavljenje iranskog rukovodstva. Nemoguće je to bez Amerike, koristili su opremu koju je Amerika koristila i protiv Rusije, odnosno u Ukrajini - kaže Bosnić.

Avram Izrael se uključio u emisiju i dao svoje mišljenje o trenutnoj situaciji na Bliskom istoku:

- Negde u ovo vreme 2017. godine u srcu Teherana na palestinskom trgu postavljen je veliki sat koji otkucava do uništenja Izraela. I on je baždaren tako da bi negde do 2040. godine trebalo da se Izrael uništi. Ovo je iranski spektakl, klasična propaganda, ali je ipak deo nečeg zlokobnijeg i značajnijeg što se dešava. To što se dešavalo, videli smo kroz tih pet zemalja koje su napadale Izrael u režiji Irana. Hezbolah je demontiran, Sirija ne postoji, Hamas je takođe uništen, Huti se još povremeno javljaju i ostala je ta pretnja. Iran bi želeo da uništi Izrael, a Izrael želi da ga Iran ne uništi. I tu je i početak i kraj priče - kaže Izrael i dodaje:

- Naravno, Izrael nije agresor, po konvenciji Ujedinjenih nacija postoji pravo da se napadom branite. I zaista mislim da su se poklopile sve kazaljike i obaveštajni podaci, a ostalom atomska agencija je ukazala na to da je Iran na korak do nuklearnog oružja. Neka tri stuba je Iran postavio na onom satu tamo koji otkucava sada još uvek u Teheranu, prvo je bila simbioza satelitskih proksi snaga koja treba da uništi Izrael, drugi stub je želja da proizvedu 20.000 balističkih raketa sa kojima bi takođe imali nameru da unište Izrael i treće je nuklearni pokret.

