Međutim, nije izvesno da li Izrael ima dovoljno vojne moći da to ostvari samostalno, posebno jer su neka od ključnih iranskih nuklearnih postrojenja duboko ukopana i snažno zaštićena, piše "Skaj njuz".

Do sada je Izrael izveo napade na lokacije kao što su Natanc, Kondab, Isfahan i Fordo. Juče je objavio da je gađao i postrojenje u Bušeru , jedinu aktivnu iransku nuklearnu elektranu, ali je kasnije povukao tu tvrdnju.

Koji su stvarni rizici takvih napada i mogu li oni dovesti do nuklearne katastrofe u regionu u kojem živi na desetine miliona ljudi?

Nuklearni materijal može završiti pod zemljom Darija Dolzikova, viša naučnica u londonskom institutu RUSI, istakla je da napadi na postrojenja u početnoj fazi nuklearnog ciklusa – u fazi obogaćivanja uranijuma za upotrebu u reaktorima – nose pre svega hemijske, a ne radiološke rizike.

"Napad na reaktor mogao bi da izazove potpunu radiološku katastrofu"

To bi, dodao je, moglo dovesti do ispuštanja radioaktivnih materija, bilo u obliku oblaka isparljivih supstanci ili u more.