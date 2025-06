Deo sveta u kojem je nekada postojala Persija, a danas Iran, uvek je bio poprište važnih istorijskih događaja. Tako je Teheran bio mesto prvog susreta Ruzvelta, Staljina i Čerčila. To je nagovestilo savezništvo koje je obeležilo kraj Drugog svetskog rata. Da li je jučerašnje bombardovanje nuklearnih postrojenja od strane SAD nagoveštaj početka Trećeg svetskog rata? Da li je ovo ponovo veliki verski sukob u kojem će hrišćani i Jevreji napasti državu kojom upravlja verski vođa, zemlju koju predstavlja najveće uporište šiita?

Kako će islamski svet gledati na sve to posle Gaze, Sirije i Libana? I kako ćemo mi Srbi posmatrati taj sukob između onih koji su nas bombardovali i onih koji su preko 4000 svojih džihadista poslali u Bosnu da ubijaju Srbe? I da li je možda vreme da se više ne bavimo tuđim sukobima, da ne budemo mirođija u svakoj čorbi, nego da pokušamo da smirimo tenzije i ne budemo deo sveta koji živi u sukobu, već da ovog Vidovdana zakopamo ratne sekire.

- Ja sam očekivao da maksimum koji može Amerika da učini jeste upravo da pokuša da neutrališe ta postrojenja koja će dovesti do nuklearnih bombi. Ja verujem da je taj dogovor bio napravljen kada je Natanjahu bio kod Trampa u Americi. Tramp i svi američki predsednici su apsolutno na strani Izraela. Obe američke partije su projevrejske. Tu nema nikakvog spora. Preko ovoga što je sada uradio Tramp, Amerika neće ići. Ne verujem da će odgovor Irana biti tako drastičan i radikalan, pogotovo ne prema instalacijama Amerike na Bliskom istoku, jer bi to bio žestok uvod u sukob koji bi zapalio svet i uveo nas u Treći svetski rat / kaže Kajtez i dodaje:

- Nijedan region nema takav potencijal da dovede do svetskog sukoba kao ovaj region. Težište Irana će biti na odmazdi prema Jevrejima, sada treba očekivati dobre usluge Rusije i Kine. U nekom narednom periodu će ipak doći do smirivanja, oni koji vode države moraju da jako vode računa o delima. Što se nas Srba tiče, mi smo dobri i sa Jevrejima i sa Irancima. Mi smo malobrojan narod i nema potrebe da zauzimamo bilo koju stranu, mi zauzimamo jednu jedinu stranu i to je strana mira.