U Galeriji Ufici je u toku izložba „Firenca i Evropa. Umetnost 18. veka u Uficiju" i iz tog razloga je slika Ferdinando de Mediči premeštena iz Palaco Piti u kome je inače izložena, u galeriju Ufici. Izložba koja će trajati do 28. novembra se promoviše na zvaničnom sajtu galerije upravo tom slikom.

S Obzirom na to da je identifikovan i prijavljen karabinjerima zbog oštećenja kulturnog dobra, pa se pretpostavlja da će on sam objasniti kako i zašto je došlo do incidenta.