- Sada je pitanje da li mi možemo da mislimo da se američki predsednik rukovodi strategijom, ili on je zapravo manje-više marioneta ekonomskih interesa. Ja sam ubeđen da je on marioneta ekonomskih interesa i da će zbog toga morati da uđe u ovaj rat. Što se tiče same pretpostavke šta će se desiti u nastavku, ne možemo da budemo apsolutno sigurni - započeo je Savić, a zatim obrazložio šta ga navodi da veruje u ekspresni scenario.