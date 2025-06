- Tu su Farsi, Persijanci, koji su većina sa preko 50 odsto stanovništva, mada ne mnogo više. Ali postoje i druge etničke grupe koje su koncentrisane, kao što su naši Mađari u Sikuškoj zemlji. Ako se centralna iranska vlast raspadne, cela zemlja bi mogla da se raspadne, a to bi dovelo do destabilizacije. Na primer, tu je Azerbejdžan, koji sada ima 10 miliona stanovnika, ali 20 miliona Azerbejdžanaca živi na iranskoj teritoriji. To je sekularna, evropski orijentisana zemlja, slična nama u mnogo čemu – to je Azerbejdžan, dok Iranci pripadaju verski fundamentalističkoj zajednici. Dakle, ako se Iran raspadne kao posledica rata, neće biti izolovanog žarišta sukoba samo u Iranu, već će se to proširiti na mnoge susedne zemlje. Pakistan je u sličnoj situaciji. Dakle, prava opasnost u ovom sukobu je da se izgubi kontrola nad ovom važnom svetskom regijom - zaključio je Orban.