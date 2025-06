- Kada je reč o Zapadnom Balkanu - pet od osam zemalja Zapadnog Balkana su članice NATO-a: Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, naravno Slovenija i Hrvatska - tako da je NATO veoma prisutan kao savez. Takođe, u Kosovu imamo KFOR, a blisko sarađujemo sa Evropskom unijom u Bosni i Hercegovini kroz misiju EUFOR. Ta saradnja je vrlo intenzivna, a ja sam i lično u stalnom dijalogu sa predsednikom Srbije, koga dobro poznajem. On mi je blizak prijatelj, iako se ne slažemo uvek - ali je važno da taj razgovor stalno postoji. Dakle, kada je reč o Zapadnom Balkanu, možemo da garantujemo da su, i pojedinačno i kolektivno, saveznici veoma usmereni na taj deo Evrope.

- Što se tiče vašeg pitanja u širem smislu - mislim da je ono potpuno na mestu i da je to vrlo dobro postavljeno poslednje pitanje, jer situacija se zaista dramatično promenila. Još 2014. godine, sa okupacijom Krima, a posebno 2022. sa punim napadom na Ukrajinu, svedočimo velikoj rekonstrukciji ruskih oružanih snaga. Istovremeno, Rusija sarađuje sa Severnom Korejom, Kinom i Iranom, a Kina sama ubrzano gradi svoje oružane snage do nivoa koje do sada nikada nismo videli. Dakle, međunarodna bezbednosna situacija se drastično promenila - i zato je ovaj samit toliko važan.