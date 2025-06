- I Amsterdam i Hag prošli su sve bezbednosne provere, a zvanično je Holandija pokrenula operaciju Orange Shield, to je najveća bezbednosna operacija u holandskoj istoriji. U njoj je učestvovalo više od 10.000 policajaca i vojnika. antibomb timova, čak i obalne patrolne snage i sve to da bi se uspostavila maksimalna sigurnost kod NATO samita i najviših svetskih zvaničnika koji će se okupiti na jedno mesto ovde. I tako je Hag, koji je poznat kao centar međunarodne pravde, institucija i prilično miran grad, pretvoren u bezbednosno-politički centar makar ova dva dana.

- E sada, šta je važno za ovogodišnji NATO samit? Ovo je prvi samit pod predsedavanjem nedavno izabranog generalnog sekretara Marka Rutea. On će imati dve konferencije, obe ćemo pratiti i teme su fokusirane na održavanje jedinstva, alijanse, kroz veće izdvajanje za odbranu. Ambicija je pet od sto BDP-a svih država članica i svakako to ponavljaju uvek - što snažnije u podršku Ukrajini. Na današnjem sastanku se moglo čuti od NATO zvaničnika da se samit održava u trenutku ozbiljne globalne nestabilnosti - kaže Slaming i dodaje:

- Komplikuju se situacije na Bliskom istoku, rat protiv Ukrajine i dalje traje, a bezbednosne službe upozoravaju da bi Moskva uskoro mogla ugroziti i same saveznike NATO-a. Kažu da zabrinutost izazivaju i ruske veze sa Severnom Korejom, Iranom i Kinom i da sve to dodatno povećava rizik po Evropu, atomsku bezbednost. Ipak apeluju da čuvanje teško stečenog mira ne smiju biti ugrožene. I Američki predsednik Donald Tramp je najavio svoje učešće, ali to da neće ostati sve vreme, već će ostati otprilike samo 2,5 sata i da će fokus njegov biti dogovor o finansijskim izdvajanjima za odbranu država članica.