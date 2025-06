- Ne sumnjam u to, zato smo započeli ovu operaciju, kako bismo eliminisali dve konkretne pretnje našem postojanju - nuklearnu pretnju i pretnju balističkih raketa. Korak po korak dolazimo do ostvarenja ciljeva - rekao je on.

Rojters prenosi da je najkasnije do napada Izraela na Iran 13. juna Iran obogaćivao uranijum do 60 odsto, što je mali korak do obogaćenog uranijuma od 90 odsto, kada se to može smatrati nuklearnim naoružanjem.