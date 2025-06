- Iran nema sada samo Izrael kao pretnju i neprijatelja, već i Saudijsku Arabiju, Katar i Emirate. Pokrenut je napad i na američku vojnu bazu u Katru, što ponovo može biti neki vid eskalacije. Ukoliko Katar uđe u ovaj sukob, oni će nedvosmisleno odgovoriti Iranu. Katar dobija skoro trilion doalara za naoružanje . To ni dovelo do kapitulacije države Irana.

- Pojavljuje se jedan izraz koji je verovatno tačan, a to je Sunitski cionizam. U ovom ratu smo svedoci da uglavnom Šiiti stradaju. Sve što se događa u Zapadnoj Aziji je jako čudno. Katar ima godišnje izvoz od 125 milijardi, a ulaže 500 milijardi dolara u američki IT. Uzima naoružanje od 1250 milijardi. Katar je jednna od najugroženijih država u zapadnoj Aziji, ne treba tome ništa verovati, pre svega što se sada pipaju snage Kine i Rusije - rekao je Vujičić.

- Ako bi gledali reakcije međunarodne zajednice, taj kolektivni zapad je ili donekle uzdržan ili podržava ovo što se dešava. Onaj deo sveta što se oslanja na Briks, osuđuje i traži da se sa tim prestane i da se situacija razreši dogovorom. Zašto je Izrael baš 13. juna napao Iran, a za 15. jun su ugovorei pregovori Američke i Iranske delegacije? Zašto Izrael nije sačekao barem nekoliko dana? Očigledno su Amerika i Izrael hteli na ovaj način da reše to pitanje. Ili je Izrael to uradio na svoju ruku neobavestivši Trampa, mada je on čini mi se rekao da su ga obavestili, ali da on nije hteo da učestvuje u tome. Svakako, nije mogao da spreči Izrael da to uradi - rekao je Lukić