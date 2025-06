- Trebali bi da vodimo politiku balnsa i neopredeljenosti, a mislim da je i to stav državnog rukovodstva. Kompletan kalifat je preseljen u zapadnu Evropu, svit ti teroristi spavači se nalaze u Zapadnoj Evropi. Da li ste imali jedan teroristički napad u znak odmazde za ubijanje pedeset hiljada civila u pojasu Gaze? Niste. Zato što su sve te terorističke ćelije pod komandom i kapom centara moći. Onih koji su proizveli Hamas, da bi se borio protiv Hatafa, koji su koristili muslimansku braću da sruše Muburaka sa vlasti, koji koriste naciste u Ukrajini da skinu legalno izabranu vlast, koji su uvezli iz inostranstva Ustaše u Jugoslaviju, kako bi je srušili - kaže Jolović i dodaje:

- Kad vi rušite neki sistem, vi koristite najekstremniji deo tog društva. Gde je sada Al Kaida da se stavi na stranu muslimanskog naroda, da zatiti nedužne muslimane? Nema ih, jer su pod komandom centara moći. Ovo je samo uvod u ono što treba da se desi. Ide izazivanje sukoba, obezglavljivanje, ubijanje vođa... Samo da napravimo paralelu sa Sirijom i Irakom. Onda ide holivudski nastup Trampa, on će se sad predstaviti kao mirotvorac, a izbiće građanski rat u Iranu. Bombardovanje će potrajati onoliko koliko oni procene da će Izrael moći da primi udaraca.

- Oni su politeisti i ima više vrsta politeista, ima onih koji sebe obžavaju - to je najgora vrsta čoveka. Ko za sebe kaže da je odabran narod, on kao da misli da se Bog razmnožavao njima i oni su Božiji narod? I sad su oni božanstveni. Imam utisak kao da gledamo kečere, kao da je sve namešteno. Jedini oponenti toga režima svetskog jesu Palestinci na čelu sa onom bedom, koja nema svoj glas, oko toga je i ovo sa Iranom. Dobijte jedan scenario - rekao je Jusufspahić.

Radić se dotakao i Palestine, koja je u manjoj meri tema medija, od kada je počeo sukob Izraela i Irana, te ističe da je to licemerje:

- Devedesetih godina kada je voljomk svetskih medija Sarajevo bilo bitno u isto vreme su vođene borbe u Alžiru - to nigde nije bila vest, to nije ni pomenuto. Sada kada bi među kolegama novinara uradili jednu anketu prepoznavanja događaja, ne bi prepoznali. To je stvar medijske percepcija koja je takva. U toj listi neprepoznavanja tuđe muke, ima mnogo licemerja - kaže Radić i dodaje: