Sančez je okrivio EMC za ono što je nazvao „otmicom“ vojnika, rekavši da su meštani koji su ih zarobili to učinili po naređenju pobunjenika.

„Sve je počelo hapšenjem jedne osobe“

Ali ovog puta, oni koji su držali 57 vojnika odbili su da pregovaraju sa posrednicima, što je dovelo do slanja dodatnih snaga u to područje kako bi oslobodili zarobljene vojnike. Teško naoružana pojačanja su poslata u to područje, a ministar odbrane je rekao da je uhapšeno 20 ljudi.