Prvi čovek Amerike govorio je na brojne teme, ali su, očekivano, najviše pažnje privukle one o Iranu i Izraelu i okončanju rata u Ukrajini.

Tramp se najpre osvrnuo na američki napad na iranske objekte.

- Prošlog vikenda SAD su uspešno izvele precizan, snažan napad na iranski objekat za obogaćivanje uranijuma. Operacija je bila veoma uspešna - nazivamo je „uništenje“. Nijedna druga vojska na svetu to ne bi mogla da uradi. Ova demonstracija američke sile otvorila je put ka miru - postigli smo istorijski sporazum o prekidu vatre u ponedeljak uveče. Nazvali smo ga „rat od 12 dana“. I čini se da je gotovo - ne verujem da će se sukobi nastaviti. Ne samo da smo odlučno neutralisali iransku nuklearnu pretnju, već smo ponovo uspostavili kredibilitet američkog odvraćanja. NATO saveznici su rekli da ovako nešto još nisu videli. Tokom svog prvog mandata obnovio sam celu vojsku.

Otkrio je i da li je zainteresovan da obnovi pregovore s Iranom.

- Naši ljudi - Marko Rubio može to da objasni - ali ja nisam. Po mom mišljenju, oni su ratovali. Rat je gotov. Možda ćemo tražiti izjavu da neće razvijati nuklearno oružje. Verovatno hoćemo. Ali oni to više ne mogu. Gotovo je. I možda ćemo jednog dana to želeti u pisanom obliku. Pitao sam Marka, dok smo išli ka bini, da li želi da napiše neki mali sporazum za njih da potpišu. Mislim da bismo ih mogli naterati da ga potpišu. Ne mislim da je neophodno.

Pohvalio je američke pilote.

Donald Tramp na Nato samitu u Hagu

- Naši piloti su izuzetni. Neki su rekli da je to bila nuklearna sila bez nuklearne bombe — kao Hirošima, ali drugačije. Iran je priznao ozbiljna oštećenja. Mediji su sramno umanjivali značaj napada, ali to je bila totalna katastrofa za Iran — tuneli su se urušili, sve je ostalo zarobljeno unutra. Nisu mogli da evakuišu ništa, a ni ljudi nisu hteli da budu tamo kad su znali šta sledi. Naši avioni su ušli neprimećeni.

Jedna od glavnih tema bilo je potencijalno okončanje rata u Ukrajini i predsednik Rusije Vladimir Putin.

- Znam jedno - voleo bi da ovo završi. Želi da izađe iz ove situacije. To mu je haos. Zvao je nedavno. Pitao je može li da pomogne u vezi s Iranom. Rekao sam: „Ne, možeš da mi pomogneš u vezi s Rusijom.“ U poslednjih nekoliko nedelja rešili smo stvari s Indijom i Pakistanom. U petak nam dolaze Kongo i Ruanda. Tamo je vođen brutalan rat - mačetama, odsecane su glave širom Afrike.

Smatra da je prvi čovek Rusije zastranio.

- Ne, smatram da je Putin prilično zastranio. Iskreno, iznenađen sam. Mislio sam da ćemo to lako rešiti. U međuvremenu sam rešio četiri druga sukoba. Mislim da ćemo uskoro i to rešavati.

Foto: Shutterstock, Printscreen/X, Björn Trotzki / imago stock&people / Profimedia

- Nismo razgovarali o prekidu vatre. Samo sam želeo da vidim kako je on. Bio je veoma srdačan. Prošao je kroz mnogo toga. Bio je izuzetno prijatan. Mislim da želi da se rat završi. Tako mi je delovao tokom susreta. Mislim da je sad pravi trenutak da se to okonča. Planiram da razgovaram s Vladimirom Putinom i da vidimo možemo li to da završimo.

Donald Tramp se u svom stilu zahvalio Holandiji na gostoprimstvu.

- Zahvaljujem se Holandiji. Pružili su nam kraljevski tretman, nisu mogli biti ljubazniji. To je zaista prelepa zemlja. Dok sam dolazio, video sam najlepša drveća, poželeo sam da neka ponesem sa sobom. Jutros sam imao doručak sa kraljem i kraljicom - neverovatni ljudi. Rekao sam im da izgledaju kao iz filmske produkcije: prelepi ljudi, sjajni ljudi, veliko, lepo srce. Uživao sam u tome.

Američki predsednik se zahvalio i Ruteu.

- Zahvaljujem i generalnom sekretaru NATO-a, Marku Ruteu. On je moj prijatelj i odlično obavlja svoj posao. Bio je premijer ove divne zemlje, a sada vodi NATO. Zahvaljujem i holandskom premijeru.

Otkrio je i o čemu je razgovarao sa njima.

- Glavna tema razgovora bila je potreba da ostali članovi NATO preuzmu veći teret odbrane Evrope, uključujući i finansijski deo. Kao što znate, cilj je bio 2%, ali smo ga podigli na 5%. Neki lideri su mi rekli da 20 godina pokušavaju da dođu do 3%, a ja sam ih podigao na 5%. Sada gotovo svi izdvajaju 5% BDP-a. Ovo se sada naziva „Haški odbrambeni sporazum“ - prikladno ime. Kada se postigne taj nivo, to će značiti preko trilion dolara godišnje za našu zajedničku odbranu. Ogroman uspeh, posebno za SAD koje su do sada nosile više nego što je pravedno. Ali to je i pobeda za Evropu, za zapadnu civilizaciju. SAD pokrivaju dve trećine NATO budžeta. Od kada sam 2017. počeo da tražim veća izdvajanja, naši saveznici su povećali potrošnju za 700 milijardi dolara. Mnogi tada nisu uopšte ulagali.

Pohvalio je Evropu.

Kurir na samitu NATO u Hagu: Evo o čemu je pričao Donald Tramp