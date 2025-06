Ovaj revolucionarni zakon, usvojen u januaru prošle godine, daje farmerima kao što je Džu priliku da do februara 2027. godine okončaju poslovanje i rasprodaju životinje.

Posle toga, ovaj 33-godišnji proizvođač psećeg mesa – koji je tražio da ostane anoniman iz straha od burne reakcije javnosti – suočava se sa kaznom od i do dve godine zatvora.

„Realno gledano, čak i samo na mojoj farmi, ne mogu za to vreme da obradim broj pasa koji imam", kaže on.

On misli i na borce za prava životinja i vlasti koji su se, po njegovom mišljenju, žestoko trudili da zabrane trgovinu psećim mesom, a sada nemaju jasan plan šta da urade sa preostalim životinjama – kojih ima oko 500.000, prema procenama vlade.

„Iako je usvojena zabrana psećeg mesa, i vlada i građanske grupe se i dalje muče sa spasavanjem preostalih pasa", kaže on.

„Pošto je zakon bio izrađen prema zahtevima ovih grupa, pretpostavio sam da su one i smislile rešenje za pse – da će preuzeti odgovornost za njih. Ali sada čujem da čak i grupe za zaštitu životinja govore da je eutanazija jedina opcija."

„Ako preostali psi postanu 'izgubljene i napuštene životinje', onda je to srceparajuće, ali oni će biti podvrgnuti eutanaziji", rekla je ona.

U skorije vreme, Mafra je za BBC rekla da ulaže oko 6 milijardi korejskih vona (4,3 miliona dolara) godišnje da bi proširila azile za životinje i podržala privatne objekte, i da će ponuditi i do 600.000 korejskih vona po psu (450 dolara) farmerima koji zatvore farme ranije.

Jang je na to dodao, međutim, da ne odobrava zabranu uzgoja psećeg mesa.

„Ako je pseće meso zabranjeno zato što su psi životinje, zašto je onda u redu jesti druge životinje kao što su krave, svinje ili pilići?", rekao je on.

„To je ista stvar. One postoje u prirodi da bi ljudi živeli od njih."

Ona ukazuje na to da pseće meso nosi veći rizik sa stanovišta bezbednosti hrane i higijene – pogotovo u Južnoj Koreji, gde ono nije integrisano u formalni, regulisani sistem proizvodnje mesa.

Ali, iako je tokom korejske istorije stopa konzumiranje varirala, to je poslednjih godina postao sve veći tabu u zemlji.

Oko 7 odsto reklo je da bi nastavilo da ga jede sve do februara 2027. godine, a oko 3,3 odsto reklo je da bi nastavilo da ga jede i nakon što zabrana potpuno stupi na snagu.

„Kad sam video kako rukuju životinjama – kao što bi sa ljudima, nežno i s ljubavlju – to me je zaista dirnulo", kaže on.