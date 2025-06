Mesecima se u Kijevu pričalo o dugo očekivanoj ruskoj ofanzivi koja bi imala za cilj da "proguta" više istočnih regiona Ukrajine . Za sada je to bilo razočaravajuće - ali Rusi su ostvarili neke dobitke i znatno pojačali broj svojih trupa u nekim oblastima.

Ruske trupe pokušavaju da napreduju u više oblasti linije fronta od 1.200 kilometara. Ukrajinski vrhovni komandant Aleksandar Sirski izjavio je ove nedelje da se sada samo na jednom delu linije fronta – u blizini grada Pokrovska u Donjecku, gde se svakodnevno dešava najmanje 50 sukoba – nalazi 111.000 ruskih vojnika. To se može uporediti sa oko 70.000 ruskih vojnika u tom području prošlog decembra, prema podacima ukrajinskog Generalštaba.

Ali to je pomešana slika. Poslednjih dana, ruski pešadijski napadi su se pojačali na granici Donjecke i Dnjepropetrovske oblasti. Rusko ministarstvo odbrane je u subotu tvrdilo da je zauzeto još jedno selo, Zirka.

Sa sadašnjim tempom napretka, to bi trajalo mnogo godina. Ali, s obzirom na to da je Trampova administracija očigledno manje posvećena vođenju pregovora o prekidu vatre, sukob će se verovatno otegnuti do kraja godine i u 2026. godinu.