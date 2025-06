Intervju Trampa za Foks njuz

Nije lako ostaviti bez reči Mariju Bartiromo iz Foks njuza, lojalnu pristalicu američkog predsednika Donalda Trampa, a to je uspelo upravo šefu Bele kuće u intervjuu koji je dao ovoj voditeljki.

Ekskluzivni intervju je Bartiromo uradila u Beloj kući, trajao je 53 minuta uključujući reklame, a izveštač italijanskog lista Korijere dela sera iz SAD navodi da je plan bio da se njime proslavi sedmica uspešno ostvarenih Trampovih ciljeva, od intervencije u ratu između Irana i Izraela i primirja koje je usledilo do presude Vrhovnog suda u korist američkog predsednika.

Ono što nije bilo planirano je da Tramp uspe da natera Bartiromo da na trenutak zuri u kameru, zapanjena rečima koje je .

Sve je počelo kada mu je voditeljka rekla da je Kina "hakovala naš telekomunikacioni sistem, ukrala intelektualnu svojinu i proizvodi (drogu) fentanil, a tu je i Kovid, sve te stvari".

- Kako možete da pregovarate s očigledno zlonamernim akterom i verovati Kini u vezi sa ekonomijom? - glasilo je pitanje.

Usledio je hladan odgovor.

- Zar ne mislite da mi radimo isto? Radimo. Radimo mnogo stvari - kazao je Tramp.

Kada se pribrala posle duge pauze, Bartiromo je upitala "da li tako svet funkcioniše".

- Tako svet funkcioniše. To je užasan svet - rekao je Tramp.

Kina

Tramp je u intervjuu istakao "veliki trgovinski deficit sa Kinom" i rekao da će Peking "platiti mnogo carina".

Međutim, rekao je i da ima "odličan odnos" sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, kome zavidi zbog njegove sposobnosti da "kaže nešto i bum - to se desi u roku od jednog dana".

- I ja to želim da uradim, rekao sam to mojim saradnicima - poručio je Tramp, koji je optužio svog prethodnika Džoa Bajden za to što je "dozvolio je da trgovinski deficit (sa Kinom) dostigne bilion (1.000 milijardi) dolara.

Iran

Tramp je ponovio da su iranske zalihe obogaćenog uranijuma uništene u napadima na nuklearna postrojenja Teherana i potvrdio da je po njegovom mišljenju Iran bio svega "nekoliko nedelja udaljen" od pravljenja atomske bombe.

U vezi sa početnom obaveštajnom procenom prema kojoj je šteta u tim objektima znatno manja od planirane, Tramp je kazao da mediji koji su to objavili moraju da otkriti svoje izvore iz Demokratske partije ili će biti krivično gonjeni.

Takođe je otkrio da je napisao pismo iranskoj vladi da bi pregovarao o nuklearnom sporazumu.

Fed

Bartiromo je upitala Trampa da li je predsednik Federalnih rezervi (Fed) Džerom Pauel kriv što nije snizio kamatne stope?

- Tvrdoglav, mazga, glup, veoma glup, nizak koeficijent inteligencije - opisao je Tramp Pauela i dodao da "već ima ime na umu da ga zameni", ali ne želi da ga pominje.

TikTok

Tramp je objavio da je pronašao kupca za TikTok, platformu društvenih medija koja se suočava sa blokadom zbog veza sa kineskom vladom.

On je kazao da je u pitanju grupa "veoma bogatih ljudi" i rekao da će otkriti njihov identitet za oko dve nedelje, dodavši da će Si Đinping verovatno odobriti taj dogovor.

Mamdani

Voditeljka Foks njuza je pitala Trampa i šta misli o Zohranu Mamdaniju, propalestinskom pobedniku na unutarstranačkim izborima Demokratske partije za kandidata za gradonačelnika Njujorka, grada u kojem je rođen aktuelni republikanski predsednik.

- Komunista. Mislim da je loš za Njujork. Ne znam da li će biti izabran. To je nezamislivo. Ali on je komunista i to čisti komunista. Biću predsednik i ako on bude izabran, moraće da uradi pravu stvar ili Njujork neće dobiti nikakav federalni novac. On je radikalni levičarski ludak. Nemam kandidata, ali ko god da bude sledeći gradonačelnik Njujorka, moraće da se ponaša pristojno, ili će federalna vlada zauzeti veoma čvrst finansijski stav - poručio je Tramp.

Mask

Jedno od pitanja bilo je vezano i za Ilona Maska, milijardera koji je na početku Trampovog drugog mandata bio specijalni saradnik administracije, ali je nakon napuštanja funkcije ušao u sukob sa predsednikom oko budžeta.

- Mislim da je on divan momak. Nisam mnogo razgovarao sa njim, ali mislim da je Ilon divan momak i znam da će sve uvek biti u redu. On je pametan momak, ali se malo naljutio i to nije bilo prikladno - kazao je Tramp.