Hačins se pojavila u nekoliko epizoda Dženerinog dokumentarnog serijala “I Am Cait” na kanalu E!, koji prati Dženerin život nakon tranzicije. Rođena je u Vašingtonu, a studirala je na Univerzitetu Peperdin, gde je stekla diplomu iz ekonomije i finansija.

- Džener je to učinila mnogo stvarnijim, pokazala je da normalni i uspešni ljudi prolaze kroz to i da je to u redu - izjavila je Hačins u istraživačkom članku sa univerziteta. Posle intervjua, odlučila je da nastavi sa potpunom tranzicijom.