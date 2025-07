Najznačajniji centar za proučavanje podvodnog sveta u Grčkoj je na Rodosu, posvećen živom svetu Mediteranskog mora. To je ujedno i gradski akvarijum u prestonici, u koji godišnje pohrli dvesta hiljada posetilaca. U zgradi skromnog izgleda izložena je značajna kolekcija školjki, ali i prepariranih morskih nemani. Smešten na špicu poluostrva, akvarijum je razdelnica dve peščane plaže i početak dugačkog šetališta koja vodi do starog dela grada i luke.

Promenada uz more umiveno je lice Rodosa gde se na manje od kilometra prepliću svi istorijski periodi, kuda se prošetaju skoro svi turisti. Upravo se tu nalazio slavni Kolos sa Rodosa, jedno od sedam čuda antičkog sveta, skulptura boga sunca Heliosa visoka 33 metra, podignuta oko 280. godine pre nove ere iznad ulaza u zaliv. Legende tvrde da su brodovi koji dolaze u Rodos prolazili između njenih nogu i da je sagrađena od ostataka vojne opreme ratnih neprijatelja. Skulptura, jedna od najvećih na svetu do dana današnjih, stajala je svega 54 godine, srušena je u zemljotresu. Grci je nikad nisu obnovili, iako su to mogli, jer su verovali da je rušenje bilo želja bogova. Posle više vekova Arapi su na devetsto kamila otpremili njene ostatke u Siriju. Istorijski izvori opisuju da je bilo potrebno šestoro ljudi samo da opašu u zagrljaju jedan Heliosov prst. Sigurno su neki od ovih opisa preterani, ali jedno je izvesno: nema skulpture koja je u toj meri obeležila istoriju planete i naročito antičkog sveta.

Tokom nekoliko decenija vladavine, sve do pred kraj Drugog svetskog rata, Italijani su izgradili zadivljujuće palate i nekoliko crkava, ali su za sobom ostavili gorak trag. Pokušali su nasilno da italijanizuju stanovništvo, što Grci ne mogu da im oproste. Sve je manje živih svedoka tog vremena, tek poneki vremešni starac koji je kao dete bio primoran da govori italijanski i posle toliko decenija još uvek ga dobro zna. Deca u školama tad su morala da upućuju fašistički pozdrav nastavnicima, što je prikazano na mnogim jezivim školskim fotografijama iz tog vremena okačenim po muzejima širom ostrva, a grčki je čak bio zabranjen u školama. Mnoga italijanska zdanja su sada ruševine, naročito u unutrašnjosti ostrva. To je slučaj i s Musolinijevom vilom u šumama na jugu. Izgradio ju je italijanski upravnik kao letnju rezidenciju za voljenog diktatora. Činilo se izvesnim da će se Musolini ovde penzionisati, pa je sve pripremljeno tako da udovolji Dučeu: pogled na Egejsko more i obalu Turske, da vladar može spokojno da mašta o proširenju svoje imperije. U luksuznoj dvospratnoj vili prepliću se kamen i drvo, ceo zid okrenut ka moru je u prozorima i vratima. Lako je zamisliti uniformisane italijanske moćnike kako ih osvežava morski vetar i miris šume usred koje je smešteno zdanje. Ne kaže se bez razloga da ako želiš da nasmeješ Boga, sve što treba da uradiš jeste da mu kažeš svoje planove. Od italijanskih maštarenja, ali i ove vile, ostale su samo ruševine. Jedva sam ih pronašao u zabačenoj šumi, uporan da vidim razrušene ostatke ružne prošlosti. Velelepna vila na korak je od toga da se potpuno uruši. U ironiju sudbine mogao bi se smestiti i moj dolazak, to što ulazim u rasturene toalete, Musolinijevu dnevnu sobu, uživam u pogledu s njegovog balkona, a sam diktator nije doživeo da ovde lično kroči - partizani su ga streljali i telo mu naglavačke obesili u Milanu, zauvek raspršivši diktatorska maštarenja o spokojnim danima na Rodosu. Grčki umetnici povremeno posećuju zdanje da mu na zidovima dodaju poneki grafit. Tako me posmatraju dva pingvina sa željom da se probudimo u boljem svetu i parole protiv nacizma. Pošto je u neposrednoj blizini jedan planinarski hotel, zidovi su iskorišćeni i za reklame: raznorazni restorani i prodavnice škrabali su po zidovima svoje podatke među srcima zaljubljenih posetilaca. Neobična vila ima i svoju kapelu, nad čijim ulazom je takođe postavljen friz s prikazom jelena.