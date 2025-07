Volstrit žurnal je saznao da je Tramp ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom u telefonskom razgovoru u petak rekao da nije odgovoran, niti je znao, da će doći do obustave isporuka oružja Ukrajini.

Naručio je reviziju

Sve se dogodilo u veoma osetljivom trenutku. Rusija je prošlog petka napala Kijev i druge ukrajinske gradove najvećim brojem dronova i raketa ikada lansiranih u jednom rafalu, prema podacima ukrajinskog rafalnog oružja. Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon telefonskog razgovora između Trampa i Vladimira Putina u kojem je Tramp novinarima rekao da „nije došlo do napretka“ .

Foto: KENNY HOLSTON / POOL/New York Times / POOL, Julia Nikhinson/AP, Samuel Corum / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Donald Tramp Foto: KENNY HOLSTON / POOL/New York Times / POOL, Julia Nikhinson/AP, Samuel Corum / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

I dok je njihova odluka bila zasnovana na principu „Amerika na prvom mestu“ , Trampov potez je pokazao da ta fraza znači samo ono što on lično odluči, a ne nužno i ono što misle njegovi savetnici i pomoćnici. Analiza nekoliko visokih vojnih oficira za NBC pokazala je da su zalihe nekih vrsta municije, uključujući precizno vođeno oružje, zaista smanjene, ali nisu pale ispod kritičnih operativnih pragova. Ipak, Hegset je odlučio da zaustavi isporuku Ukrajini, navodno po treći put od februara.

Status kvo

"Trampova odluka je, zapravo, povratak na status kvo - nastavak pomoći bez jasne strategije. On ne želi da ulaže više novca kako bi Ukrajina pobedila, ali takođe ne želi ni da se ona uruši dok je on na vlasti. On zna da bi poraz Ukrajine bio geopolitički udarac težak kao i slom Avganistana 2021. godine nakon povlačenja Amerikanaca. Bajden se nikada nije oporavio od tog poniženja“, piše Ekonomist.