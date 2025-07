Grčka je postala evropski lider po izdavanju zlatnih viza , program koji nudi boravišnu dozvolu strancima koji investiraju u nekretnine. Neki kritičari u EU upozoravaju da one predstavljaju prodaju suvereniteta i da utiču na rast cena nekretnina. Kako Grčka opravdava to što i dalje širi program zlatnih viza uprkos svim kritikama tema je o kojoj je za Kurir televiziju govorila Jasmina Pavlović Stamenić, dopisnik Politike iz Grčke.

- Za Grčku je svakako bila vrlo bitna činjenica da je kroz program zlatnih viza uspela da zaradi preko 3 milijarde evra. Ta tendencija se nastavlja, s tim što je vlada pokušala ceo taj proces da zaustavi na način što podiže prag za kupovinu nekretnina u Atini, a tu su i Mikonos i pojedina ostrva. Ne može da se kupi nekretnina za manje od 800.000 evra, što znači da u svakom slučaju to mora da bude i nekretnina koja nije manja od 120 m2. Naravno, to je napravilo haos na tržištu stanova u Atini zajedno sa kratkotrajnim iznajmljivanjem, tako da ljudi, mlađi parovi, uopšte oni koji su primorani da iznajmljuju stanove, više to ne mogu jer su cene drastično porasle.

- Barselona je naletela na ozbiljan bunt kod građana, kako su turisti iznad broja koji grad može da prihvati. Blokirano je sve, to je totalni kolaps. Zabranili su onima koji se bave prodajom apartmana preko portala i sajtova da to rade. U Grčkoj se dešava da je Atina najaktraktivnija, cene kvadrata skočile su 3 puta. Ima kupovine i na ostrvima, ali ne u tolikoj meri kao u većim gradovima. Mislim da će to brzo da reše, dovešće to u red, siguran sam. Njihovo stanovništvo brz napravi bunt, pa će se regulisati.