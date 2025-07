Ovo upozorenje od reči do reči, dao je učesnicima protesta šerif okruga Brevard na Floridi Vejn Ajvi, i to javno, na konferenciji za novinare. On je izdao upozorenje potencijalnim nasilnim demonstrantima uoči "No Kings" (Bez kraljeva) protesta na Floridi. Okružen državnim zvaničnicima, Ajvi je jasno stavio do znanja da su mirni protesti zaštićeni, ali da će se na nasilje odgovoriti potencijalno i smrtonosno. Šerif je izjavio da oni koji napadnu policiju ili građane ciglama, zapaljivim bombama ili vatrenim oružjem rizikuju da završe "mrtvi kao u grobu".